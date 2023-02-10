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1 час назад

«Махачев — очень правильный боец, но иногда самоуверенный. Я этим воспользуюсь» — Волкановски

Матч ТВ

Претендент, первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории Алекс Волкановски в эфире «Матч ТВ» назвал своего соперника Ислама Махачева «правильным, но самоуверенным» бойцом.

«Махачев — очень правильный боец, но иногда самоуверенный» — Волкановски
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Махачеву (23–1) 31 год, он проведет первую защиту пояса в бою с австралийцем Алексом Волкановски (25–1) на турнире UFC 284, который пройдет 12 февраля в Перте (Австралия).

— Приехать в мою страну и говорить, что мы тут не умеем бороться, — придется с этим что то решать. Про Ислама верно говорят — он очень правильный боец. Почти никогда не делает ошибок, все выверено до миллиметров. И каждое действие максимально безопасно для него. Он просчитанный, я так скажу. Но иногда самоуверенный. Я этим воспользуюсь, — сказал Волкановски в эфире «Матч ТВ».

Прямую трансляцию турнира смотрите в ночь на 12 февраля на телеканале «Матч! Боец», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, начиная с 01:55 (мск). «Матч ТВ» будет транслировать поединок Махачева и Волкановски с 6:00 (мск).

MMA,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,
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