«Махачев — очень правильный боец, но иногда самоуверенный» — Волкановски

Претендент, первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории Алекс Волкановски в эфире «Матч ТВ» назвал своего соперника Ислама Махачева «правильным, но самоуверенным» бойцом.
Махачеву (23–1) 31 год, он проведет первую защиту пояса в бою с австралийцем Алексом Волкановски (25–1) на турнире UFC 284, который пройдет 12 февраля в Перте (Австралия).
— Приехать в мою страну и говорить, что мы тут не умеем бороться, — придется с этим что то решать. Про Ислама верно говорят — он очень правильный боец. Почти никогда не делает ошибок, все выверено до миллиметров. И каждое действие максимально безопасно для него. Он просчитанный, я так скажу. Но иногда самоуверенный. Я этим воспользуюсь, — сказал Волкановски в эфире «Матч ТВ».
Прямую трансляцию турнира смотрите в ночь на 12 февраля на телеканале «Матч! Боец», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, начиная с 01:55 (мск). «Матч ТВ» будет транслировать поединок Махачева и Волкановски с 6:00 (мск).