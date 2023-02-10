«Махачев — очень правильный боец, но иногда самоуверенный» — Волкановски

— Приехать в мою страну и говорить, что мы тут не умеем бороться, — придется с этим что то решать. Про Ислама верно говорят — он очень правильный боец. Почти никогда не делает ошибок, все выверено до миллиметров. И каждое действие максимально безопасно для него. Он просчитанный, я так скажу. Но иногда самоуверенный. Я этим воспользуюсь, — сказал Волкановски в эфире «Матч ТВ».