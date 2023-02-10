Названы следующий соперник Чарльза Оливейры и дата боя

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра в следующем поединке сразится с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Об этом, ссылаясь на слова тренера Оливейры Диего Лимы, у себя в социальных сетях сообщил журналист Альваро Кольменеро.

«Диего Лима, менеджер и тренер Чарльза Оливейры, подтвердил мне, что Оливейра сразится с Бенеилом Дариушем 6 мая на турнире UFC 288», — написал Кольменеро.

В активе Оливейры 42 поединка в смешанных единоборствах и 33 победы. В последнем бою бразилец проиграл Исламу Махачеву в октябре прошлого года. На счету Дариуша 27 боёв, в которых он добыл 22 победы, потерпел четыре поражения. Один поединок с его участием был завершён вничью.