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1 час назад

Махачев и Волкановски ощупали друг друга во время дуэли взглядов. Видео

Чемпионат.com

В Перте (Австралия) состоялась дуэль взглядов, участие в которой приняли соперники по предстоящему поединку, россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. В ходе церемонии и Ислам, и Александр проверили состояние мышц друг друга, ощупав некоторые из них.

Махачев и Волкановски ощупали друг друга во время дуэли взглядов. Видео
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видеозапись можно посмотреть на канале UFC в VK. Права на видеозапись принадлежат промоушену UFC.

Напомним, Махачев и Волкановски сразятся на турнире UFC 284. Спортивное мероприятие состоится 12 февраля. Увидеть бой можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». «Чемпионат» также будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Кроме того, за ходом спортивного шоу можно будет наблюдать в UFC Fight Pass.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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