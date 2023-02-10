Махачев и Волкановски ощупали друг друга во время дуэли взглядов. Видео

В Перте (Австралия) состоялась дуэль взглядов, участие в которой приняли соперники по предстоящему поединку, россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. В ходе церемонии и Ислам, и Александр проверили состояние мышц друг друга, ощупав некоторые из них.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видеозапись можно посмотреть на канале UFC в VK. Права на видеозапись принадлежат промоушену UFC.