Кевин Ли дал совет Махачеву в преддверии боя с Волкановски

«Волкановски — настоящий бойцовский пес и он представляет серьезную угрозу для Ислама. Он может доставить Махачеву проблемы, с которыми он ещё не сталкивался. Таких маленьких соперников тяжело удерживать на земле. Если Алекс продержится в первых двух раундах, то будут шансы на победу. У Волкановски большой опыт в пятираундовых боях. Холлоуэй обрушился на Алекса множеством ударов, но тот не отпускал, он способен выгрызать победы. Не знаю, кто здесь выиграет, но рекомендую Махачеву отнестись к бою серьёзно», — сказал Ли в интервью Essentially Sports.