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56 минут назад

Кевин Ли дал совет Махачеву в преддверии боя с Волкановски

Чемпионат.comиещё 2

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поделился ожиданиями от титульного боя Ислама Махачева с Алексом Волкановски и дал совет российскому бойцу.

Кевин Ли дал совет Махачеву в преддверии боя с Волкановски
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Волкановски — настоящий бойцовский пес и он представляет серьезную угрозу для Ислама. Он может доставить Махачеву проблемы, с которыми он ещё не сталкивался. Таких маленьких соперников тяжело удерживать на земле. Если Алекс продержится в первых двух раундах, то будут шансы на победу. У Волкановски большой опыт в пятираундовых боях. Холлоуэй обрушился на Алекса множеством ударов, но тот не отпускал, он способен выгрызать победы. Не знаю, кто здесь выиграет, но рекомендую Махачеву отнестись к бою серьёзно», — сказал Ли в интервью Essentially Sports.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

MMA,Алекс Волкановски,Кевин Ли,Ислам Махачев,
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