Ислам Махачев: впереди нелёгкая ночь

Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав краткий комментарий по поводу предстоящего поединка с австралийцем Александром Волкановски , являющимся чемпионом промоушена в полулёгком весе.

Напомним, в последнем бою Махачев сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта. Поединок с Волкановски состоится 12 февраля.