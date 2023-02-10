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23 минуты назад

Ислам Махачев: впереди нелёгкая ночь

Чемпионат.com

Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав краткий комментарий по поводу предстоящего поединка с австралийцем Александром Волкановски, являющимся чемпионом промоушена в полулёгком весе.

Ислам Махачев: впереди нелёгкая ночь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Все медиа позади, впереди нелёгкая ночь, взвешивание и в бой», — написал Махачев.

Напомним, в последнем бою Махачев сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта. Поединок с Волкановски состоится 12 февраля.

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