Ислам Махачев — Александр Волкановски, UFC 284, стердаун, пресс-конференция

Поднять градус противостояния никак не получается.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пусть Ислам Махачев и критиковал Дану Уайта за слабую раскрутку UFC 284, промоушен прилагает все усилия, чтобы пропиарить номерной турнир в Австралии. В частности, потоком идут разнообразные пресс-конференции. UFC отчаянно пытается поднять уровень накала между главными героями турнира, однако Махачев и Александр Волкановски никак не выдают нужной агрессии. В идеале Уайт вообще хотел бы увидеть что-то вроде противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Но у президента UFC нет никаких шансов.

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Дело в том, что Махачев и Волкановски — слишком хорошие и вежливые парни. Между ними нет антагонизма, какой в своё время был между Орлом и Ноториусом. Россиянин и австралиец даже могли бы стать друзьями, если бы не конкуренция за место под солнцем. Но Ислам и Александр постоянно подчёркивают, что они соперники только в спортивном плане. Парни расслабленны и добродушны, порой даже слишком. Вы только посмотрите, как они трогают друг друга во время дуэли взглядов! Больше похоже на щекотку в детском садике.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

На словах Махачев и Волкановски тоже звучат не особо угрожающе. Да, парни говорят какие-то обязательные вещи, которые должны подстегнуть болельщиков, что выглядит не особо серьёзно. Давайте изучим выжимки с очередной пресс-конференции спортсменов.

«Волкановски победит меня? Это невозможно. Мы дерёмся в моём весе, это не его вес. Поэтому Алекс не сможет победить, я побью его. Знаю, что у Волкановски отличная ударная техника. Моя цель — нокаутировать Алекса, потому что он великий ударник. Затем я стану королём рейтинга P4P. Алекс хорош во всех отношениях, но у меня другой стиль. Я всегда действую в соответствии с планом и доби

Тренер Алекса по борцовской технике сказал, что я боюсь хил-хуков? Слушайте, у Волкановски есть специалисты по джиу-джитсу, но это не то же самое. Это ММА. Тренер не сможет контролировать Волкановски на канвасе, это совсем другое дело», — Махачев.

«Ислам сказал, что отправит меня в нокаут! Я сказал, что сотру усмешку с его лица. Но и он, со своей стороны, тоже попробует сделать что-то подобное. Я с самого начала говорил, что мне будет непросто, я перехожу в другой вес. Я не являюсь фаворитом в этом бою, но всегда опровергаю прогнозы, привык это делать. Посмотрим в воскресенье. Это бой двух чемпионов, я с уважением отношусь к Махачеву, но заберу его пояс. Думаю, Ислам тоже ко мне относится с достаточным уважением. Я докажу, почему я лучший боец Р4Р», — Волкановски.