Журналист сообщил об обмане UFC касательно боя Махачева и Волкановски

«Махачев против Волкановски — просто невероятный бой! Жду не дождусь этот поединок. Это лучшая вещь в ММА прямо сейчас. Но меня беспокоит, что UFC постоянно говорит, что впервые сойдутся № 1 и № 2 в рейтинге вне весовых категорий. Это неправда. Джонс и Кормье занимали первое и второе места перед очным боем в 2015 году. Так что хорош врать», — написал журналист в своих соцсетях.