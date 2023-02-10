Журналист сообщил об обмане UFC касательно боя Махачева и Волкановски

Американский спортивный журналист Ариэль Хельвани высказался о предстоящем бое между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.
«Махачев против Волкановски — просто невероятный бой! Жду не дождусь этот поединок. Это лучшая вещь в ММА прямо сейчас. Но меня беспокоит, что UFC постоянно говорит, что впервые сойдутся № 1 и № 2 в рейтинге вне весовых категорий. Это неправда. Джонс и Кормье занимали первое и второе места перед очным боем в 2015 году. Так что хорош врать», — написал журналист в своих соцсетях.
12 февраля 2023 года Ислам Махачев будет защищать свой пояс в бою против Алекса Волкановски на турнире UFC-284.
22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.
В своем последнем бою на турнире UFC 276 летом 2022 года Волкановски одержал уверенную победу над американцем Максом Холлоуэем и в четвертый раз защитил титул в полулегком весе.