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23 минуты назад

Американский журналист сообщил об обмане со стороны UFC касательно боя Махачева и Волкановски

Газета.Ru

Американский спортивный журналист Ариэль Хельвани высказался о предстоящем бое между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Журналист сообщил об обмане UFC касательно боя Махачева и Волкановски
Фото: Телеграм-канал UFC RussiaТелеграм-канал UFC Russia

«Махачев против Волкановски — просто невероятный бой! Жду не дождусь этот поединок. Это лучшая вещь в ММА прямо сейчас. Но меня беспокоит, что UFC постоянно говорит, что впервые сойдутся № 1 и № 2 в рейтинге вне весовых категорий. Это неправда. Джонс и Кормье занимали первое и второе места перед очным боем в 2015 году. Так что хорош врать», — написал журналист в своих соцсетях.

12 февраля 2023 года Ислам Махачев будет защищать свой пояс в бою против Алекса Волкановски на турнире UFC-284.

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

В своем последнем бою на турнире UFC 276 летом 2022 года Волкановски одержал уверенную победу над американцем Максом Холлоуэем и в четвертый раз защитил титул в полулегком весе.

MMA,Алекс Волкановски,Чарльз Оливейра,Ариэль Хельвани,Ислам Махачев,
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