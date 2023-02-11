Пётр Ян назвал главное преимущество Махачева над Волкановски

«Это будет главное. Главным фактором будет физическая мощь Ислама. Многие ребята, которые с Исламом встречались, соприкасались говорят, что он обладает сумасшедшей физической силой. Это было и в бою с Оливейрой. Как только он прихватил Чарльза, бразилец тут же подумал: «Хватит! Не нужно мне это всё». Касаемо боя с Волкановски, я знаю Алекса, тренировался с ним. С Исламом мы не тренировались, но и его я знаю. У нас всегда были взаимоуважительные отношения. Я думаю, что бой продлится больше трёх раундов. Наверное, больше двух с половиной. Думаю, что закончится он победой Ислама. Даю 60 на 40 в пользу Махачева. За счёт того, что этого его весовая категория, он доминирующий боец. Для Алекса это будет не его категория. Не думаю, что для него это будет лёгкий бой», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.