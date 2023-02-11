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1 час назад

Махачев получил премию UFC за лучший сабмишн года

Lenta.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев получил премию «Сабмишн года». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Махачев получил премию UFC за лучший сабмишн года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Промоушен присудил россиянину эту награду за досрочную победу в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я прикончил самого опасного парня в партере — я знал свои навыки и говорил прессе, всем вокруг, что собираюсь его задушить. Я знаю, что заслуживаю эту награду. Спасибо вам», — прокомментировал награждение Махачев.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски, который на данный момент возглавляет список лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Бой состоится в Австралии на турнире UFC 284. Таким образом, Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс UFC.

23 октября Махачев оказался сильнее Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Всего в активе Махачева 23 победы и одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных поединка и девять поражений. Еще одна схватка с его участием была признана несостоявшейся.

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