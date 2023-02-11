Махачев получил премию UFC за лучший сабмишн года

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев получил премию «Сабмишн года». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Промоушен присудил россиянину эту награду за досрочную победу в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я прикончил самого опасного парня в партере — я знал свои навыки и говорил прессе, всем вокруг, что собираюсь его задушить. Я знаю, что заслуживаю эту награду. Спасибо вам», — прокомментировал награждение Махачев.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски, который на данный момент возглавляет список лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Бой состоится в Австралии на турнире UFC 284. Таким образом, Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс UFC.

23 октября Махачев оказался сильнее Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.