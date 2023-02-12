Торосян: Махачеву будет тяжело без Хабиба

Сергей Торосян, тренирующий российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна, предположил, насколько чувствительным для Ислама Махачева станет отсутствие в его углу Хабиба Нурмагомедова, ранее входившего в штаб действующего чемпиона UFC в лёгком весе.
«То, что Хабиба нет в лагере Ислама — серьёзная вещь. Просто присутствие Нурмагомедова в зале и тем более в углу — весомый аргумент в пользу Махачева. Это ведь, по сути, наставник, товарищ, старший брат и просто большой авторитет», — рассказал Торосян «СЭ».
Тренер считает, что Махачеву будет тяжело драться без поддержки Хабиба, но Исламу пора доказывать свою силу самостоятельно.
«Я уверен, что он справится. Хотя уровень может быть ниже, чем с присутствием Хабиба, но в целом Ислам должен хорошо исполнить», — добавил Торосян.
Напомним, бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски стартует в воскресенье ориентировочно в восемь утра.