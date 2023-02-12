Торосян: Махачеву будет тяжело без Хабиба

«То, что Хабиба нет в лагере Ислама — серьёзная вещь. Просто присутствие Нурмагомедова в зале и тем более в углу — весомый аргумент в пользу Махачева. Это ведь, по сути, наставник, товарищ, старший брат и просто большой авторитет», — рассказал Торосян «СЭ».