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49 минут назад

Российский боец Тухугов уступил бразильцу Оливейре на турнире UFC 284

Газета.Ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов проиграл бразильцу Элвису Бреннеру Оливейре на 284-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в австралийском Перте.

Российский боец Тухугов уступил бразильцу Оливейре на турнире UFC 284
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поединок предварительного карда продлился все три раунда и завершился поражением россиянина раздельным решением судей. Стоит отметить, что в преддверии боя Тухугов не уложился в лимит легкой весовой категории. Таки образом, 30 процентов гонорара Тухугова достанутся сопернику. Для Тухугова это поражение стало шестым в 27 профессиональных поединках. У Оливейры в активе 14 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что один из поклонников смешанных единоборств в социальных сетях угрожает сорвать титульный бой россиянина Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284. Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В случае успеха он станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе. На счету Махачева 23 победы в профессиональной карьере и одно поражение.

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