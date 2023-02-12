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2 часа назад

Ислам Махачев – Александр Волкановски: результат боя, кто победил, судейские записки

Чемпионат.comиещё 33

В Перте (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках главного карда в главном бою турнира встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

Ислам Махачев – Александр Волкановски: результат боя, кто победил, судейские записки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лучшие прогнозы на сегодня.

Махачев победил единогласным решением судей. Судья Бен Картлидж отдал победу Махачеву со счётом 48-47, Дерек Клири также отдал победу Исламу — 49-46, Дэвид Летаби — 48-47.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Напомним, это был первый бой Махачева, когда в его углу не было наставника Хабиба Нурмагомедова.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Махачев возглавит рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Махачев: я — лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории.

«Судья должен быть отправлен в тюрьму». Менеджер Махачева — о поражении Тухугова.

Менеджер Нурмагомедова считает, что Умар готов к титульному бою.

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