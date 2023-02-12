Волкановски рассказал о планах на будущее

«Я рад, что я дал близкий бой. Но я всегда выхожу в клетку, чтобы выигрывать. Я хотел, чтобы подняли мою руку. Расстроен, что этого не случилось. Но я всегда выхожу побеждать. Во мне столько соревновательного духа. Я очень рад, что сегодня на арене было столько людей.



Пока я останусь в полулёгком весе. Тем более, что я знаю, с кем мне драться. С Яиром Родригесом. А в будущем я возможно перейду в лёгкий вес», — сказал Волкановски на пресс-конференции.