Стало известно о травмах Махачева в поединке против Волкановски

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев получил небольшие повреждения в поединке против австралийца Александра Волкановски, однако ему не потребовалась помощь врачей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель спортсмена.
В воскресенье Махачев единогласным решением судей победил Волкановски в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
"Каких-то травм особо нет. Небольшие повреждения на лице, гематомы. Но врачи не потребовались, ничего серьезного не произошло", - сказал собеседник агентства.