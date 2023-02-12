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1 час назад

Боец Махачев не получил серьезных травм в поединке против Волкановски

ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев получил небольшие повреждения в поединке против австралийца Александра Волкановски, однако ему не потребовалась помощь врачей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель спортсмена.

Стало известно о травмах Махачева в поединке против Волкановски
Фото: ТАССТАСС

В воскресенье Махачев единогласным решением судей победил Волкановски в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.

"Каких-то травм особо нет. Небольшие повреждения на лице, гематомы. Но врачи не потребовались, ничего серьезного не произошло", - сказал собеседник агентства.

MMA,Ислам Махачев,
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