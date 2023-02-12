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1 час назад

Волкановски объяснил поражение от Махачева

Lenta.ru

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски объяснил поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит официальный YouTube-канал промоушена.

Волкановски объяснил поражение от Махачева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы все увидели, что дело не в силе, не в мощи. Дело в технике, навыках и подготовке. У него было преимущество в весе, глупо отрицать. Но я проиграл не потому, что он весил немного больше», — заявил австралиец.

Он добавил, что Махачев был не так силен, как ожидалось.

Махачев также оценил выступление австралийца в этом поединке.

«Это такой маленький, но очень жесткий соперник. Меня удивило, насколько он был готов. Я думал, на настиле все будет гораздо легче», — отметил россиянин.

Ранее в воскресенье, 12 февраля, Махачев победил Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях. Австралиец проиграл в UFC впервые с 2013 года.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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