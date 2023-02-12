Нурмагомедов оценил победу Махачева над лучшим бойцом UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил победу россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 284. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты. Ты уже история, брат», — заявил Нурмагомедов.

Он добавил, что всегда есть над чем работать, однако отметил, что этот поединок останется в истории смешанных единоборств.

Ранее в воскресенье, 12 февраля, Махачев победил австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.