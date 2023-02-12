Волкановски ответил на вопрос о проведении реванша против Махачева

Австралийский боец Александр Волкановски допускает проведение поединка-реванша против россиянина Ислама Махачева в UFC. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: сайт UFC сайт UFC

Отмечается, что в ночь на воскресенье, 12 февраля, в Австралии прошел турнир UFC 284. Ключевым событием стал поединок между Махачевым и Волкановски за чемпионский титул в легком весе.

Перед боем Александр вел себя чрезмерно самоуверенно, заранее предвкушал триумф в поединке. Вместе с тем, на счету Махачева уже была победа над именитым спортсменом. В 2022 году он одолел рекордсмена Чарльза Оливейру, сообщает портал Livesport.

В итоге, несмотря на ряд допущенных ошибок, верх одержал Махачев. Судьи присудили ему победу единогласным решением, дополняет «Чемпионат».

«От меня ждали легкой победы, а ее не случилось. Но это же был не с улицы пацан, это лучший боец в мире», - пояснил российский спортсмен.

Волкановски, в свою очередь, подчеркнул, что бой был необычный и трудный. Вместе с тем, он не возражает против проведения реванша.