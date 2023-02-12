Уткин оценил победу Махачева над Волкановски

Но это не должно смущать. Герой же не должен быть безукоризненным. Главным образом потому, что лишь победа над могучим соперником действительно сладкая. В кино же бывает так всегда. А там люди научились держать внимание и влюблять в героев», — написал Уткин в своём телеграм-канале.