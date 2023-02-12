Уткин оценил победу Махачева над Волкановски

Блогер доволен боем.
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от победы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски. Их бой проходил на турнире UFC 284 и закончился победой Махачева единогласным решением судей.
Позднее Волкановски заявил, что судьи вынесли неправильное решение. По мнению австралийца, он забрал три раунда из пяти.
«Я с огромным удовольствием смотрел бой Волкановски и Махачева. Да, в пятом раунде Ислам мог проиграть, если бы не выстоял.
Но это не должно смущать. Герой же не должен быть безукоризненным. Главным образом потому, что лишь победа над могучим соперником действительно сладкая. В кино же бывает так всегда. А там люди научились держать внимание и влюблять в героев», — написал Уткин в своём телеграм-канале.