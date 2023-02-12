Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
41 минуту назад

Тренер Махачева отреагировал на победу Ислама над Волкановски

Чемпионат.com

Известный тренер по ММА Хавьер Мендес, работающий с группой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, отреагировал на победу своего подопечного над Алексом Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Тренер Махачева отреагировал на победу Ислама над Волкановски
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Теперь Ислам — самый сильный боец мира. Это был очень хороший легендарный поединок. Исламу пришлось драться с очень сильным и стойким оппонентом», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.

MMA,Алекс Волкановски,Хавьер Мендес,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители