Тренер Махачева отреагировал на победу Ислама над Волкановски

Известный тренер по ММА Хавьер Мендес, работающий с группой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, отреагировал на победу своего подопечного над Алексом Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Фото: UFC Russia UFC Russia

«Теперь Ислам — самый сильный боец мира. Это был очень хороший легендарный поединок. Исламу пришлось драться с очень сильным и стойким оппонентом», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.