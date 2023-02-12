Махачев о словах Диаза про бой с Волкановски: может, он накурился

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на слова Нейтана Диаза после его боя с австралийцем Алексом Волкановски. Американский боец поздравил Волкановски и заявил, что тот «надрал задницу» Махачеву.

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«Нейт Диаз? Может, он накурился чем-то перед просмотром боя?», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Сегодня Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшим в австралийском Перте.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

В своем последнем бою на турнире UFC 276 летом 2022 года Волкановски одержал уверенную победу над американцем Максом Холлоуэем и в четвертый раз защитил титул. Австралиец потерпел второе поражение в карьере при 25 победах.