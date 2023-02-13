Кадыров отреагировал на победу Махачева над Волкановски на UFC 284

Ислам защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева в главном бою турнира UFC 284 над австралийцем Александром Волкановски. Этот поединок состоялся накануне, 12 февраля, в Перте (Австралия), а победа досталась Махачеву единогласным решением судей.
«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов ММА Ислама Махачева! Ислам одержал безоговорочную победу над австралийцем Александром Волкановски и впервые в карьере защитил чемпионский пояс в лёгком весе.
Я лично знаком с Махачевым. С твёрдой уверенностью могу заявить, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром. Для Ислама это спорт является местом, где он может продемонстрировать свои лучшие качества. Это очень сдержанный и благородный человек, с которым мне было крайне интересно общаться. Именно таким должен быть истинный спортсмен.
Ещё раз поздравляю всех соотечественников и Ислама с заслуженной победой! Искренне желаю Махачеву здоровья, благополучия и удачи! Уверен, что в дальнейшем он продолжит радовать нас своими успехами. Брат, ты лучший!» — написал Кадыров на своей странице в соцсетях.
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Россиянин одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах и 12 подряд в UFC. Теперь именно Ислам является лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории.