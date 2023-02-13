Кадыров отреагировал на победу Махачева над Волкановски на UFC 284

Я лично знаком с Махачевым. С твёрдой уверенностью могу заявить, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром. Для Ислама это спорт является местом, где он может продемонстрировать свои лучшие качества. Это очень сдержанный и благородный человек, с которым мне было крайне интересно общаться. Именно таким должен быть истинный спортсмен.