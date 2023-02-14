Макгрегор высказался о бое Махачева и Волкановски

«Вчера получился шикарный бой, пацаны! Не было проигравших — были лишь победители. Оба бойца показали себя, и мне чертовски понравилось это видеть! Ко всему прочему Перт выглядит чертовски аппетитно. Теперь я прекрасно понимаю, по какой причине здесь так много ирландцев. Я тоже должен был подраться здесь, будучи двойным чемпионом. Поздравляю обоих ребят с победой!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».