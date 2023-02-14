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1 час назад

Макгрегор — о бое Махачева и Волкановски: мне чертовски понравилось это видеть

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Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор прокомментировал поединок российского бойца Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски на турнире американского промоушена.

Макгрегор высказался о бое Махачева и Волкановски
Фото: ufc.comufc.com

«Вчера получился шикарный бой, пацаны! Не было проигравших — были лишь победители. Оба бойца показали себя, и мне чертовски понравилось это видеть! Ко всему прочему Перт выглядит чертовски аппетитно. Теперь я прекрасно понимаю, по какой причине здесь так много ирландцев. Я тоже должен был подраться здесь, будучи двойным чемпионом. Поздравляю обоих ребят с победой!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».

12 февраля в главном бою UFC 284 Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей. Это позволило дагестанцу защитить чемпионский пояс.

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