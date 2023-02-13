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1 час назад

Конор Макгрегор показал, как восстанавливается после автоаварии

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в соцсетях, показав, как проходит восстановление после травмы. В январе во время велопрогулки Макгрегора сбила машина.

Конор Макгрегор показал, как восстанавливается после автоаварии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В меня на полной скорости врезалась машина. Чувствую себя хорошо, хотя без травм не обошлось. Ценю помощь моей давней массажистки и друга. Да благословит Бог всех, кто сейчас находится в Турции и Сирии! Мать-природа, пожалуйста, будь полегче с нами», — написал ирландец.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА

Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

MMA,Конор Макгрегор,
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