Конор Макгрегор показал, как восстанавливается после автоаварии

«В меня на полной скорости врезалась машина. Чувствую себя хорошо, хотя без травм не обошлось. Ценю помощь моей давней массажистки и друга. Да благословит Бог всех, кто сейчас находится в Турции и Сирии! Мать-природа, пожалуйста, будь полегче с нами», — написал ирландец.