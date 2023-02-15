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56 минут назад

«Если UFC предложит достойного соперника, я готов» — Махачев

Матч ТВиещё 3

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» заявил, что в будущем готов провести провести бой с любым соперником.

«Если UFC предложит достойного соперника, я готов» — Махачев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В воскресенье Махачев единогласным решением судей победил австралийца Александра Волкановски и защитил пояс UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 284 в австралийском Перте.

— Не буду кого то ждать, «газовать». Если UFC предложит достойного соперника, я готов. Я победил их чемпиона на чужой территории, остальное мне ни жарко ни холодно. Главное — пояс у меня на плече, — сказал Махачев.

Прямые трансляции турниров UFC можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Ислам Махачев,
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