Бетербиев отреагировал на победу Махачева в бою с Волкановски

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив соотечественника, бойца смешанных единоборств Ислама Махачева с победой на UFC 284. Соперником Махачева был боец из Австралии Александр Волкановски.