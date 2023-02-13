Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

Россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски согласились на незамедлительный реванш после поединка на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте, сообщает Main Event.

Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски — 48-47, 48-47, 49-46.

"Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов", – сказал Махачев.

"Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш", - ответил Волкановски.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.