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Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

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Россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски согласились на незамедлительный реванш после поединка на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте, сообщает Main Event.

Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски — 48-47, 48-47, 49-46.

"Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов", – сказал Махачев.

Названы гонорары Махачева и Волкановски за бой на UFC 284

"Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш", - ответил Волкановски.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее сообщалось, что российский нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба поделился эмоциями после победы россиянина Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски.

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