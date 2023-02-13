Стало известно, сколько заработал Махачев за победу над Волкановски

Издание The Sports Grail опубликовало сумму, которую удалось заработать российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву в поединке против австралийца Алекса Волкановски. Российский спортсмен заработал 1,192 млн долларов после победы над своим соперником. Эта сумма включает 500 тыс. в качестве гарантированного гонорара, 500 тыс. - доля прибыли за трансляцию поединка (эта сумма еще не подтверждена), 100 тыс. - бонус за победу, 50 тыс. в качестве бонуса за лучший поединок вечера, еще 42 тыс. россиянин получит от спонсора. Волкановски заработал 1,08 млн долларов. 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш.