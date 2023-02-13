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1 час назад

Махачева обвинили в жульничестве перед боем с Волкановски

Lenta.ru

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Дэн Хукер в Twitter обвинил российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в жульничестве перед победным поединком с австралийцем Александром Волкановски.

Махачева обвинили в жульничестве перед боем с Волкановски
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Хукер рассказал, что Махачев обратился к медикам, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено по правилам UFC. «Тупица считает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик», — заключил новозеландец, проигравший россиянину в поединке в октябре 2021 года.

Ранее стало известно, что Махачев за победу над Волкановски заработал 1,192 миллиона долларов. Отмечается, что сумма включает в себя 500 тысяч гонорара, 500 тысяч доли прибыли за продажу платных трансляций, 100 тысяч бонуса за победу и 50 тысяч бонуса за лучший поединок вечера.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

MMA,Александр Волкановски,
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