Экс-соперник Махачева обвинил его в мошенничестве

Новозеландский боец Дэн Хукер обвинил россиянина Ислама Махачева в мошенничестве перед титульным боем с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284. Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте, передает «Чемпионат».
Хукер уверен, что Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещено правилами UFC. При этом никаких доказательств своих слов он не привел.
«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится», — написал он.
По его словам, USADA ничего не делает, хотя Махачев, «если не обманывает, то не побеждает».
Ранее, 12 февраля, российский боец одержал победу над Волкановски. Решение судей было единогласным. Хукер же еще в октябре 2021 года досрочно проиграл Махачеву.