Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Экс-соперник Махачева обвинил его в мошенничестве

Елена Прошина

Новозеландский боец Дэн Хукер обвинил россиянина Ислама Махачева в мошенничестве перед титульным боем с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284. Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте, передает «Чемпионат».

Экс-соперник Махачева обвинил его в мошенничестве
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Хукер уверен, что Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещено правилами UFC. При этом никаких доказательств своих слов он не привел.

«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится», — написал он.

Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

По его словам, USADA ничего не делает, хотя Махачев, «если не обманывает, то не побеждает».

Ранее, 12 февраля, российский боец одержал победу над Волкановски. Решение судей было единогласным. Хукер же еще в октябре 2021 года досрочно проиграл Махачеву.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители