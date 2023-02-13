Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
44 минуты назад

Тренер Махачева оценил возможность реванша с Волкановски

Чемпионат.com

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, высказался о возможности его реванша с австралийцем Алексом Волкановски.

Тренер Махачева оценил возможность реванша с Волкановски
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Без сомнений, в UFC хотели бы увидеть реванш, и я не вижу причин, по которым он не мог бы состояться. Было бы здорово. Фанатам понравится. Да и Ислам был бы не против. Как и Алекс. Он называет себя Великим и оправдывает

Алекс конкурентен. Он считает, что победил, и так и должно быть. У него правильный настрой, и в определённый момент они с Исламом могли бы провести реванш», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

MMA,Алекс Волкановски,Хавьер Мендес,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители