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20 минут назад

Sportskeeda: чемпион UFC Махачев может быть дисквалифицирован на два года

Газета.Ruиещё 4

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на источник в Антидопинговом агентстве США (USADA).

Чемпион UFC Махачев может быть дисквалифицирован на два года
Фото: UFC UFC

Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем в легком весе против Александра Волкановски на турнире UFC 284, который состоялся 12 февраля в австралийском Перте.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки является запрещенным методом, потому что они могут быть задействованы для скрытия случаев употребления допинга.

Для Махачева эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее Волкановски допустил, что россиянин мог жульничать и использовать капельницы для восстановления после сгонки веса.

«Мне кажется, он весил около 81 кг. В таких ситуациях вы быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но что есть, то есть», — заявил Волкановски.

MMA,Ислам Махачев,
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