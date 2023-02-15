Сехудо: Махачеву нужно совершенствоваться, чтобы победить Волкановски в реванше

«После повторного просмотра боя без звука, без всей этой австралийской толпы, без предвзятости, могу сказать, что Ислам выиграл три раунда из двух. Он сделал достаточно при работе коленями и наносил своевременные тейкдауны, чтобы в итоге одержать победу. Хотя на самом деле до сих пор присутствуют моменты, в которых ему нужно совершенствоваться, если он собирается победить Волкановски в бою-реванше», — написал Сехудо у себя в социальных сетях.