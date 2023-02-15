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47 минут назад

Сехудо: Махачеву нужно совершенствоваться, чтобы победить Волкановски в реванше

Чемпионат.comиещё 2

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

Сехудо: Махачеву нужно совершенствоваться, чтобы победить Волкановски в реванше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После повторного просмотра боя без звука, без всей этой австралийской толпы, без предвзятости, могу сказать, что Ислам выиграл три раунда из двух. Он сделал достаточно при работе коленями и наносил своевременные тейкдауны, чтобы в итоге одержать победу. Хотя на самом деле до сих пор присутствуют моменты, в которых ему нужно совершенствоваться, если он собирается победить Волкановски в бою-реванше», — написал Сехудо у себя в социальных сетях.

MMA,Александр Волкановски,Генри Сехудо,Ислам Махачев,
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