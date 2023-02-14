Волкановски рассказал, что говорил Махачеву в октагоне

Австралийский боец MMA Александр Волкановски рассказал, что говорил в октагоне своему сопернику Исламу Махачеву. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ходе поединка спортсмен пытался разозлить своего оппонента.

«Это все, что ты можешь? Ты просто держишься за свою жизнь, пытаешься выжить», — сказал Волкановски.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 12 февраля, Махачев единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 284 в австралийском Перте. После победы 31 летний россиянин стал первым в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сместив на вторую строчку австралийца.