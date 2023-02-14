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1 час назад

Волкановски рассказал, что говорил Махачеву в октагоне

Никита Бородкин

Австралийский боец MMA Александр Волкановски рассказал, что говорил в октагоне своему сопернику Исламу Махачеву. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ходе поединка спортсмен пытался разозлить своего оппонента.

«Это все, что ты можешь? Ты просто держишься за свою жизнь, пытаешься выжить», — сказал Волкановски.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 12 февраля, Махачев единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 284 в австралийском Перте. После победы 31 летний россиянин стал первым в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сместив на вторую строчку австралийца.

Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

Ранее Волкановски заявлял, что перед боем Махачев мог использовать капельницы с физраствором, чтобы быстрее восстановиться после сбрасывания веса перед поединком. На церемонии взвешивания россиянин показал вес в 70,3 кг, а австралиец — 70,08 кг.

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