Какой жестокий удар по Махачеву! Почему UFC «прокатил» россиянина со званием лучшего бойца мира

Дело в обиде Уайта или виноват скандал с капельницей?

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Турнир UFC 284 завершился уже несколько дней назад, но скандалы продолжают громыхать. Напомним, в главном бою вечера дрались Александр Волкановски и Ислам Махачев — первый и второй номера рейтинга UFC вне весовых категорий. В невероятно напряжённой схватке наш соотечественник победил единогласным решением судей. В октагоне и на пресс-конференциях счастливый Махачев справедливо заявлял, что теперь именно он — лучший боец в мире вне весовых категорий. Но счастье продолжалось недолго.

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Сегодня промоушен опубликовал свежие рейтинги, не поставив Махачева на вершину рейтинга P4P! Лучшим остался Волкановски, а дагестанец по-прежнему на второй позиции. И это огромное разочарование. Ведь Ислам шёл на этот рискованный поединок именно ради наследия: он должен был стать первым россиянином после Хабиба, возглавившим рейтинг лучших бойцов UFC! Собственно, победа над Волкановски сама собой подразумевает, что Махачев обязан занять его место. Но его там нет. Почему?

Вероятных причин сразу несколько. Например, спорное судейское решение, которое не устроило многих звёзд UFC. Даниэль Кормье, Чейл Соннен и Джо Роган называли победителем Волкановски, который красиво забрал концовку и более-менее успешно противостоял борьбе Махачева. С учётом действительно близкого боя и того факта, что Александр дрался не в своей родной весовой категории, австралийца могли оставить на вершине рейтинге в качестве знака уважения. Ведь Волкановски действительно выступил круто.