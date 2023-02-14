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50 минут назад

Махачев не смог обойти Волкановски в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC

Чемпионат.com

Американский промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов. Так, в списке лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории произошло лишь одно изменение – чех Иржи Прохазка поднялся на десятое место, сместив с него представителя США Джона Джонса. Чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски после поражения в бою с россиянином Исламом Махачевым сохранил первое место в рейтинге P4P. Махачев, как и ранее, занимает вторую позицию.

Махачев не смог обойти Волкановски в обновлённом рейтинге UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В тяжелом весе на одну позицию поднялся россиянин Александр Волков. В настоящий момент он занимает седьмое место. Представитель Молдавии Сергей Спивак стал восьмым. В топ-10 тяжеловесов вошёл американец Деррик Льюис (10-е место). Ранее он был 11-м.

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