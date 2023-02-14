Махачев не смог обойти Волкановски в обновлённом рейтинге UFC

Американский промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов. Так, в списке лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории произошло лишь одно изменение – чех Иржи Прохазка поднялся на десятое место, сместив с него представителя США Джона Джонса. Чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски после поражения в бою с россиянином Исламом Махачевым сохранил первое место в рейтинге P4P. Махачев, как и ранее, занимает вторую позицию.