Гаджиев прокомментировал "хайп" вокруг Махачева

«Хайп вокруг боя бывает чистым и весёлым, а бывает грязноватым. Эта история – грязноватая. Намёк на читерство и жульничество Ислама? Такие слова должны быть достаточно обоснованными. Уверен, сейчас будет расследование. Если оно не докажет версию Волкановски, то можно было бы и извиниться. Это не касается конкретно наших бойцов, это просто часть этого жанра, вот и всё», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.