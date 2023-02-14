«Грязноватая история». Президент AMC Fight Nights – об обвинениях Махачева и резонансном решении UFC

«Это предмет для споров, а споры – это всегда хорошо. Чем чаще имя Ислама Махачева звучит в повестке, тем лучше. Причина — то, что он выиграл решением судей, а Волкановски – чемпион в более низкой весовой категории. При всём том, что в его отсутствие был разыгран временный титул. Победа Ислама просто не была такой доминирующей. Сейчас тот самый случай, когда один боец выше другого в рейтинге, несмотря на то что проиграл ему в очной встрече. Чисто математически в этом нет ничего страшного. Доминирование и первое место Ислама в рейтинге P4P – вопрос времени», – с этих слов Гаджиев начал разговор.