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9 минут назад

UFC 284: Ислам Махачев – Александр Волкановски, рейтинг P4P, реакция Камила Гаджиева, эксклюзив

Чемпионат.com

Президент AMC Fight Nights разобрал поступок Даны Уайта и оценил его последствия.

«Грязноватая история». Президент AMC Fight Nights – об обвинениях Махачева и резонансном решении UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Утром 14 февраля медиапространство разорвала новость, что Ислам Махачев так и не стал первым номером в рейтинге P4P. UFC приняла решение оставить лидером австралийца Александра Волкановски, которого российский боец победил на минувших выходных. Спорное решение организации моментально всколыхнуло волну возмущения. Мы поговорили с президентом промоушена AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым. Он отреагировал на последние события и грамотно разложил всё по полочкам.

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«Это предмет для споров, а споры – это всегда хорошо. Чем чаще имя Ислама Махачева звучит в повестке, тем лучше. Причина — то, что он выиграл решением судей, а Волкановски – чемпион в более низкой весовой категории. При всём том, что в его отсутствие был разыгран временный титул. Победа Ислама просто не была такой доминирующей. Сейчас тот самый случай, когда один боец выше другого в рейтинге, несмотря на то что проиграл ему в очной встрече. Чисто математически в этом нет ничего страшного. Доминирование и первое место Ислама в рейтинге P4P – вопрос времени», – с этих слов Гаджиев начал разговор.

При этом Гаджиев не считает, что команде Хабиба Нурмагомедова стоит идти на решительные меры и выдвигать ультиматумы. Камил предложил российскому чемпиону спокойно ждать своего шанса. «Ислам сделал главное — выиграл этот бой. А то, что будет дальше, будет дальше. То, что его не подняли в рейтинге – это такая мелочь по сравнению с тем, что глобально произошло».

Также президент AMC Fight Nights не обошёл стороной обвинения, которые полетели в Махачева со стороны новозеландского бойца Дэна Хукера и самого Волкановски. Напомним, они считают, что Ислам воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC. Алекс ссылался на свои ощущения, по которым Ислам, по мнению австралийца, весил более 80 килограммов.

«Хайп вокруг боя бывает чистым и весёлым, а бывает грязноватым. Эта история – грязноватая. Намёк на читерство и жульничество Ислама? Такие слова должны быть достаточно обоснованными. Уверен, сейчас будет расследование. Если оно не докажет версию Волкановски, то можно будет и извиниться. Это не касается конкретно наших бойцов, это просто часть этого жанра, вот и всё».

Даже после столь резонансного решения Гаджиев призывает не наводить панику и не драматизировать. Камил уверен, что поведение организации в отношении российских бойцов не связано с попытками каким-то образом ущемить или наказать их.

«Я не считаю, что наших бойцов глобально засуживают. Есть конкретная ситуация с боем Петра Яна. В нём, считаю, Ян был лучше О’Мэлли. Но какого-то предвзятого отношения к российским бойцам лично я не чувствую. Нет темы, я бы не драматизировал».

Остаётся надеяться, что слова Камила Гаджиева окажутся пророческими и в будущем ничего не помешает Исламу Махачеву оказаться на первой строчке в рейтинге P4P. Теперь реванш российского чемпиона с Волкановски выглядит всё более логичным вариантом дальнейшего развития событий.

MMA,Александр Волкановски,Камил Гаджиев,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
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