Тренер Макгрегора: бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом

«Бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом. У Мендеса был такой же стиль: ставит блоки, увесистые удары, быстрые проходы в две ноги.



У Конора хорошая статистика против таких коренастых борцов-правшей с тяжёлым оверхендом с правой и силовыми тейкдаунами. Чендлер великолепный боец, у него отличное резюме», — приводит слова Каваны sherdog.com.