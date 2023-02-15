Махачев раскрыл планы на будущее

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский спортсмен Ислам Махачев во вторник, 14 февраля заявил журналистам, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру.

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Боец рассказал, что не видит у себя какого-то «порога, лимита», в настоящий момент он чувствует себя лучшим в мире, с каждым боем набирая обороты и показывая лучшие результаты.

— Пока увеличиваются показатели и дальше буду продолжать. Как почувствую, что иду на спад, тогда буду думать о завершении карьеры, — подчеркнул спортсмен.

Также Махачев заявил о том, что готов провести реванш с австралийским бойцом Александром Волкановски. Он отметил, что ему без разницы, с кем выходить в октагон. При этом россиянин уточнил, что переходить в суперлегкий вес он не собирается, поскольку считает это мучением для организма, пишет ТАСС.