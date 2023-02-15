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26 минут назад

Махачев объяснил решение UFC оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев объяснил решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов промоушена. Его слова приводит ТАСС.

Махачев объяснил решение UFC оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов
Фото: UFC Russia UFC Russia

Махачев допустил, что UFC не поставил его на первое место из-за отношения к России.

«Я никогда не ждал справедливости и сейчас не жду. <...> Отношение к нам всегда такое. Самое главное — я поехал, победил их чемпиона, и мне подняли руку. С поднятой головой уверенно с поясом приехал домой», — заявил россиянин.

Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории был опубликован 14 февраля. Лидерство в нем сохранил австралиец Александр Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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