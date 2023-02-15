Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Махачевым

USADA (Антидопинговое агентство США) выступило с комментарием по поводу ситуации с российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Бойца подозревают в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед поединком с австралийцем Александром Волкановски. Внимание общественности на капельницу обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.