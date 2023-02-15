Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
58 минут назад

Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым

Чемпионат.comиещё 1

USADA (Антидопинговое агентство США) выступило с комментарием по поводу ситуации с российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Бойца подозревают в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед поединком с австралийцем Александром Волкановски. Внимание общественности на капельницу обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.

Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Махачевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«USADA серьёзно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях. Мы активно отслеживаем всю получаемую информацию», — приводит заявление USADA The Independent.

Напомним, по правилам USADA любой боец, нарушивший запрет на использование запрещённых веществ, может быть подвергнут значительной дисквалификации — на срок до двух лет.

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители