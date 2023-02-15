Махачеву грозит дисквалификация. В США сделают всё, чтобы лишить Россию пояса UFC

Американцы хотят перечеркнуть карьеру Ислама.

Ислам Махачев меньше недели назад победил Александра Волкановски и защитил свой пояс чемпиона UFC. Но всё, что происходит после поединка, начинает напоминать страшный сон. Сначала организация приняла резонансное решение и оставила австралийца на первой строчке рейтинга P4P. И это после того, как практически весь мир признал россиянина лучшим бойцом лиги. А теперь нашему чемпиону и вовсе грозит длительная дисквалификация, которая может поставить крест на его карьере.

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Сразу после боя в адрес Махачева полетели обвинения. Первым стал новозеландский боец Дэн Хукер, которого Ислам не так давно деклассировал. Он накинулся на россиянина с грязными оскорблениями и обвинениями. По мнению Палача, команда Махачева применила запрещённый трюк: после церемонии взвешивания якобы нашему бойцу поставили капельницу, содержимое которой помогло ему быстро восстановиться и набрать вес. Подобное медицинское вмешательство запрещено правилами USADA, поскольку может помочь вывести из крови запрещённые препараты. Чуть позднее в австралийской прессе появилось фото Ислама с фотосессии, где у него отчётливо виден синяк на локтевом сгибе. Очевидно, от иглы.

Менеджер команды Хабиба Ризван Магомедов в социальных сетях доходчиво объяснил, что фото сделано во время весогонки, а не после неё. И что это легальный забор крови всё для тех же антидопинговых структур.

Казалось, что вопрос решён, но не смог смолчать и побеждённый Волкановски. Он также начал разгонять тему использования Махачевым запрещённого правилами приёма: «Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть».

Нет ничего удивительного в том, что ситуацией моментально заинтересовались в USADA. Антидопинговое агентство США уже выступило с официальным заявлением: «USADA очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможных допинговых нарушениях и активно расследует всю поступающую информацию». От зарубежных коллег поступают не самые радужные прогнозы. Если обвинения в адрес Ислама Махачева подтвердятся, то он может быть подвергнут значительной дисквалификации на срок до двух лет. И есть опасения, что в USADA не упустят возможности выписать россиянину максимальную меру наказания. Тогда наша страна потеряет единственного чемпиона в UFC на данный момент.