«Лучший ударник в мире, говорили они». Махачев — о бое с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив мнение некоторых экспертов перед своим поединком с австралийцем Александром Волкановски. Часть специалистов называло Волкановски отличным ударником, предполагая, что Махачев будет стараться драться в партере, отказавшись от стойки. Вышло же так, что много времени бойцы провели в стойке.