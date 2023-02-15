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1 час назад

Рамзан Кадыров отреагировал на возможную дисквалификацию Ислама Махачева

Чемпионат.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможную дисквалификацию чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева из-за обвинений в использовании капельницы после взвешивания перед турниром UFC 284 в Перте (Австралия).

Кадыров отреагировал на возможную дисквалификацию Махачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня объектом бурного обсуждения стал российский боец UFC Ислам Махачев, который недавно одолел в честном противостоянии австралийца Александра Волкановски. Его обвиняют в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем. Само собой, обвинения ничем не подкреплены и основываются лишь на слухах и домыслах.

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Казалось бы, подобные обвинения требуют тщательного расследования и подтверждения самого факта применения запрещённого вещества, но только не в этом случае. Здесь речь идёт о российском бойце, а это означает только одно: необходимо соответствовать современной политической повестке – во всех грехах обвинять Россию. Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьёзно бьёт по репутации ведущей спортивной организации мира – UFC. Но это мало кого волнует. Главное – наказать «представителя российского империализма» методом дисквалификации.

Спросите, удивлён ли я? Конечно же, нет. Политика США предсказуема и весьма однобока. В её основе лежит незыблемый принцип – давить всех несогласных. Меняются лишь способы и инструменты. Тем не менее, несколько вещей мы знаем точно: первое – обвинения со стороны поверженного австралийца и некоторых лиц пусты. Как подтвердил сам спортсмен, до и после боя соответствующей комиссией его тестировали на допинг порядка четырех раз, что подтверждается характерными синяками. Из этого следует второе – Ислам Махачев заслуженный чемпион UFC. И последний, третий факт – Россия всегда была, остаётся и будет впереди всего мира, крайне болезненный для всех западных идеологов. И с этим им придётся мириться!» – написал Кадыров в социальных сетях.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд отреагировал на второе место Махачева в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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