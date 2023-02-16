Куда пропал Дана Уайт? UFC сотрясают скандалы, но президент прячет голову в песок

После судейского скандала начался другой — связанный с возможным мошенничеством Махачева. Никаких доказательств использования запрещённых капельниц, кроме голословных обвинений Дэна Хукера, не нашлось, но эксперты и болельщики продолжают живо обсуждать «следы от уколов» на руках Ислама. Мало того, промоушен ещё и не поставил россиянина на первое место в рейтинге Р4Р! Волкановски проиграл, зато остался лидером, а Ислам, уже считавший себя лучшим бойцом планеты, остался у разбитого корыта.

Даже когда Дана вляпался в скандал из-за драки с женой, он сразу записывал пространное заявление для прессы. А тут происходят такие важные для промоушена события, а Уайта попросту нигде нет! В его соцсетях сейчас выкладываются только стандартные проморолики турниров, самого президента UFC вы там не увидите. Хотя Дана своим авторитетом мог бы легко разрешить многие спорные вещи и объяснить, что и почему происходит. Очень странное поведение. Будем надеяться, что со здоровьем Уайта всё хорошо, ведь раньше он никогда не пропадал так надолго. Впрочем, инсайдеры так тщательно следят за президентом лучшего промоушена планеты, что слухи о возможных проблемах давно уже появились бы. Возможно, влиятельный лысый мужчина просто взял отпуск — он любит пляжи и игровые автоматы. Когда Дана наконец-то прервёт свой обет молчания, к нему будет очень много вопросов. Хочется, чтобы он дал честные и правильные ответы.