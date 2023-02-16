Бойца UFC дисквалифицировали на два года за использование мельдония

Кроме того, Мота был оштрафован на сумму $ 2848, включая судебные издержки. Боец сможет вернуться к выступлениям 29 октября 2024 года. Решение было вынесено на заседании комиссии в среду. Допинг-тест Мота сдал после поражения от Кори Дердена единогласным решением судей. Это был дебют бразильца в UFC.