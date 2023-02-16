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24 минуты назад

Бойца UFC дисквалифицировали на два года за использование мельдония

Чемпионат.com

Бразильский боец смешанных единоборств Карлос Мота, выступающий в наилегчайшем весе UFC, получил двухлетнюю дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады после положительной допинг-пробы, показавшей положительный результат на мельдоний.

Бойца UFC дисквалифицировали на два года за использование мельдония
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мельдоний является метаболическим модулятором, запрещённым антидопинговым агентством США.

Кроме того, Мота был оштрафован на сумму $ 2848, включая судебные издержки. Боец сможет вернуться к выступлениям 29 октября 2024 года. Решение было вынесено на заседании комиссии в среду. Допинг-тест Мота сдал после поражения от Кори Дердена единогласным решением судей. Это был дебют бразильца в UFC.

Всего в активе 27-летнего Моты восемь побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

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