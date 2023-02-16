Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США

«Я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт», — заявил он.

Напомним, что Монсон — двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship. Он родился в США, но в 2015 году стал гражданином России. Также имеет паспорт Луганской народной республики.

Боец неоднократно заявлял о своей поддержке действий России на Украине, а в сентябре 2022 года он сделал татуировку с буквой «Z» на шее. В интервью он заявлял, что «давно чувствует себя русским». В Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США, у него есть квартира.