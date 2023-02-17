Австралийская комиссия официально отказалась расследовать дело Махачева

«Австралийчкая комиссия единоборств не одобряет никаких форм мошенничества в спортивных единоборствах. У нашей комиссии есть чёткие кодексы и политику, которые согласованы с WADA и запрещают злоупотребление внутривенными капельницами. У Комиссии нет убедительных доказательств, что какой-либо спортсмен на турнире UFC 284 в Перте нарушил эти правила. Комиссия также не получила никаких жалоб, касающихся каких-либо спортсменов. Пока кто-либо не подаст жалобу или не появятся достоверные доказательства, комиссия не будет расследовать дело Махачева», — приводится заявление комиссии.