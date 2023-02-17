Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
17 минут назад

Австралийская комиссия официально заявила, что не будет расследовать дело Махачева

Чемпионат.com

Австралийская комиссия единоборств официально заявила, что не будет открывать никакого расследования в отношении российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

Австралийская комиссия официально отказалась расследовать дело Махачева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бойца подозревали в использовании капельниц для регидрации организма в преддверии поединка с Алексом Волкановски.

«Австралийчкая комиссия единоборств не одобряет никаких форм мошенничества в спортивных единоборствах. У нашей комиссии есть чёткие кодексы и политику, которые согласованы с WADA и запрещают злоупотребление внутривенными капельницами. У Комиссии нет убедительных доказательств, что какой-либо спортсмен на турнире UFC 284 в Перте нарушил эти правила. Комиссия также не получила никаких жалоб, касающихся каких-либо спортсменов. Пока кто-либо не подаст жалобу или не появятся достоверные доказательства, комиссия не будет расследовать дело Махачева», — приводится заявление комиссии.

MMA,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий