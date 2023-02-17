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22 минуты назад

Менеджер Махачева косвенно подтвердил использование бойцом капельницы

Елена Прошина

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдельазиз косвенно подтвердил у себя в социальных сетях, что боец использовал капельницу с целью регидратации перед встречей с австралийцем Александром Волкановски.

Менеджер Махачева косвенно подтвердил использование бойцом капельницы
Фото: UFC Russia UFC Russia

Позже представитель спортсмена удалил свой пост, но он уже успел вызвать резонанс. Об этом сообщает Sports.ru.

«Для всех этих идиотов скажу: любой боец UFC может влить два-три литра внутривенно, если это сделано медсестрой или профессионалом. На следующей неделе я всех разоблачу. Ислам Махачев — король», — написал Абдельазиз.

Вероятно, менеджер Махачева пытался защитить своего подопечного, однако его слова, напротив, вызвали еще больше подозрений в адрес россиянина. Поняв это, Абдельазиз почти сразу удалил свой пост, но тот уже разошелся по интернету.

Врач оценил обвинения Махачева в использовании запрещенной капельницы

В частности, на заявление менеджера Махачева отреагировал у себя в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани. Он уверен, что Абдельазиз удалил пост, поскольку ему сказали, что он «изобличает себя» им. Также журналист указал на то, что вливать в себя разрешено 100 миллилитров в течение 12 часов, а не два-три литра, и совершенно не важно профессионал это сделает или нет.

Если версия с капельницей подтвердится, то Махачева могут ждать санкции, поскольку правилами запрещается преднамеренная регидратация.

Ранее новозеландский боец Дэн Хукер обвинил россиянина в мошенничестве перед титульным боем с Волкановски на турнире UFC 284. Он утверждал, что Махачев поставил себе капельницу для регидратации, но доказательств этому никаких не приводил.

Напомним, что 12 февраля, российский боец одержал победу над Волкановски.

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ариэль Хельвани,Ислам Махачев,
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