Менеджер Махачева косвенно подтвердил использование бойцом капельницы

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдельазиз косвенно подтвердил у себя в социальных сетях, что боец использовал капельницу с целью регидратации перед встречей с австралийцем Александром Волкановски.

Фото: UFC Russia UFC Russia

Позже представитель спортсмена удалил свой пост, но он уже успел вызвать резонанс. Об этом сообщает Sports.ru.

«Для всех этих идиотов скажу: любой боец UFC может влить два-три литра внутривенно, если это сделано медсестрой или профессионалом. На следующей неделе я всех разоблачу. Ислам Махачев — король», — написал Абдельазиз.

Вероятно, менеджер Махачева пытался защитить своего подопечного, однако его слова, напротив, вызвали еще больше подозрений в адрес россиянина. Поняв это, Абдельазиз почти сразу удалил свой пост, но тот уже разошелся по интернету.

В частности, на заявление менеджера Махачева отреагировал у себя в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани. Он уверен, что Абдельазиз удалил пост, поскольку ему сказали, что он «изобличает себя» им. Также журналист указал на то, что вливать в себя разрешено 100 миллилитров в течение 12 часов, а не два-три литра, и совершенно не важно профессионал это сделает или нет.

Если версия с капельницей подтвердится, то Махачева могут ждать санкции, поскольку правилами запрещается преднамеренная регидратация.

Ранее новозеландский боец Дэн Хукер обвинил россиянина в мошенничестве перед титульным боем с Волкановски на турнире UFC 284. Он утверждал, что Махачев поставил себе капельницу для регидратации, но доказательств этому никаких не приводил.