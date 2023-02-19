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1 час назад

Стали известны подробности разговора Махачева и Волкановски после боя

Lenta.ruиещё 1

Стали известны подробности разговора российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски после поединка. Кадры появились на YouTube-канале Волкановски.

Стали известны подробности разговора Махачева и Волкановски после боя
Фото: ТАССТАСС

Спортсмены встретились на турнире UFC 284 в Перте, после чего договорились о реванше. Во время фотосессии после схватки австралиец предложил провести следующий бой в ОАЭ, на что россиянин ответил согласием.

«Возможно, в Абу-Даби. Ты заслужил бой в Абу-Даби. Моя очередь быть освистанным», — добавил Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. The Sports Grail сообщил, что россиянин получит за этот поединок 1,192 миллиона долларов.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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