Стали известны подробности разговора Махачева и Волкановски после боя

Стали известны подробности разговора российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски после поединка. Кадры появились на YouTube-канале Волкановски.

Фото: ТАСС ТАСС

Спортсмены встретились на турнире UFC 284 в Перте, после чего договорились о реванше. Во время фотосессии после схватки австралиец предложил провести следующий бой в ОАЭ, на что россиянин ответил согласием.

«Возможно, в Абу-Даби. Ты заслужил бой в Абу-Даби. Моя очередь быть освистанным», — добавил Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. The Sports Grail сообщил, что россиянин получит за этот поединок 1,192 миллиона долларов.